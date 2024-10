Tênis de mesa: final de duplas mistas do Pan-Americano só terá Brasil

A partir das 20h10, tem semi feminina na duplas. As brasileiras Giulia Takahashi e Laura Watanabe (cabeças de chave número 1), encaram as mexicanas Cilo Barcenas e Arantxa Cossio Aceves (cabeças de chave 3).

Chave de simples

Guilherme Teodoro e Calderano compete nas competições individuais (simples), assim como Leonardo Iizuka e Vitor Ishiy, demais integração da equipe masculina. A competição de simples feminina conta com Na simples feminina, delegação brasileira conta com as imãs Bruna e Giorgia Takahashi e Laura Watanabe. Todos avançaram às quartas de final, cujas partidam estão em andamento nesta tarde.