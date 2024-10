Mãe de modelo morta nos EUA tem 5 dias para trazer corpo da filha ao Brasil

Lourdes também tenta repatriar o neto, de seis anos, que continua nos EUA. Desde a morte da mãe, a criança está em Miami sob os cuidados de uma babá que já costumava cuidar da criança enquanto a brasileira trabalhava. A avó da criança teme que o garoto seja levado para um orfanato nos Estados Unidos.

Adriana se mudou com o filho para os EUA em 2019. Na época, ela ainda era casada com o pai da criança. Após a separação, o homem voltou ao país.

Governo federal diz que acompanha o caso. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral em Miami, informou que acompanha o caso desde que foi notificado a respeito. A pasta também esclareceu que está em contato com as autoridades locais e com os familiares da cidadã brasileira, para prestar a assistência consular ao filho menor e demais familiares.

Traslado do corpo não pode ser custeado com recursos públicos. "O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos", segundo nota enviada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Família acionou a DPU (Defensoria Pública da União). Ao UOL, o órgão esclareceu que abriu um procedimento interno para prestar assistência à família nos trâmites internacionais. "A instituição tem empenhado esforços no sentido de auxiliar da melhor maneira possível, entretanto, a resolução mais rápida aos familiares seria procurar uma empresa privada para realizar o procedimento, que deve ser a prioridade no momento. Além do traslado, no mesmo procedimento, a DPU também pede a repatriação do filho da brasileira, menor de idade".