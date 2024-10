Tales: Nunes ganha vantagem ao distribuir culpa sobre apagão

O próprio Nunes está com o botão do desespero apertado, o Boulos também, e, sobretudo, o paulistano está com o botão do desespero ligado, porque sejam 300 mil, sejam 500 mil, sejam 100 mil imóveis, seja lá o que for, estamos no quinto dia de apagão numa das maiores metrópoles do mundo. Isso não existe. Tales Faria, colunista do UOL

O colunista ainda chamou atenção para a mudança de postura do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em comparação com o apagão ocorrido no final do ano passado.

Na crise anterior, Tarcísio estava mais brando, até porque tinha a privatização da Sabesp em vista. Agora, ele está mais enfático, dizendo que a Enel tem que ser expulsa de São Paulo.

O outro [Nunes] chamando os outros de vagabundos. Espera aí, o que a prefeitura fez? Tem 14.600 pedidos de remoção de árvores na fila;a prefeitura teve um ano para mudar essa fila e não fez.

Esse é um fato novo com força para virar o voto do paulistano? Não se sabe. Tales Faria, colunista do UOL

