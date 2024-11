Domingo de Enem tem previsão de chuva em várias partes do país 

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este domingo (3), dia em que estudantes vão participar da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é de tempo instável na Região Sul, com risco de chuva moderada a forte nos três estados. O risco maior é no Paraná e a qualquer momento do dia.

Na Região Sudeste, aumenta o risco para pancadas de chuva fortes em São Paulo, no oeste e sul de Minas Gerais, principalmente a partir da tarde. Nas demais regiões do país, a chance de pancadas de chuva diminui para a tarde e à noite, mas não podem ser descartadas, mesmo que de forma passageira, de acordo com o Inmet.

Segundo o meteorologista Thiago Souza, uma massa de ar quente é um dos motivos para as condições do clima neste fim de semana. "Uma massa de ar quente e úmida predomina sobre o Brasil neste fim de semana, somada a circulação dos ventos nos diferentes níveis da atmosfera são os ingredientes necessários para que se formem essas áreas de instabilidades", concluiu.