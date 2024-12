TV Brasil acompanha o Trem do Samba com transmissão ao vivo

Para celebrar o Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro, a TV Brasil transmite os principais shows do Trem do Samba, tradicional evento da agenda cultural carioca, ao vivo, neste sábado (7), direto de Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro. A emissora pública traz flashes a partir das 18h. Logo depois, às 19h, começa a transmissão no YouTube do canal e, às 21h, na telinha.

Apresentada por Bia Aparecida, a programação temática mostra os shows de Dorina e Mulheres na Roda de Samba, Velha Guarda da Portela e Pretinho da Serrinha, atrações do Palco Manacéia, na Praça Paulo da Portela, conhecida como Portelinha.

O especial entra no ar ao vivo na telinha da emissora e no appàs 21h. Já no YouTube do canal, o público pode acompanhar a alegria dos festejos da cultura popular a partir das 19h. Mais cedo, às 18h, a equipe de reportagem dainicia o esquenta com flashes da saída dos trens da Central do Brasil até Oswaldo Cruz, onde astros se revezam em diversos palcos.