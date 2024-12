Comunicadores indígenas expõem no Museu Nacional da República

A exposição é uma realização da Rede Xingu, da União Europeia e do Instituto Socioambiental (ISA), com apoio da Fundação Rainforest da Noruega - instituição de preservação ambiental. Atendendo a um convite da instituição, a mostra Olhos do Xingu passou primeiro pela Noruega, antes de chegar ao Brasil. A cineasta explica que já tinha vontade de trazer a exposição para o Museu Nacional da República, considerando o seu alcance.

"Brasília tem um espaço muito importante que pode trazer essa reflexão para o mundo. Ali (no museu) passam várias pessoas de várias regiões, de vários países. Então, a gente trouxe essa exposição com o olhar do comunicador indígena, dos fotógrafos cineastas indígenas."

A seleção de fotos apresentadas na mostra também inclui registros de mobilizações em Brasília, como a 3ª Marcha Mulheres Indígenas, que ocorreu em setembro de 2023, além de retratos feitos em reuniões e em danças e festividades realizadas nos territórios.

Serviço:

Visitação: 6 de dezembro de 2024 a 2 de fevereiro de 2025

Local: Museu Nacional da República - Setor Cultural Sul, Lote 2, Brasília (DF)

Entrada gratuita.

