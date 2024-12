Alívio das sanções à Síria é prematuro por enquanto, diz autoridade da UE

Por Suleiman Al-Khalidi

AMÃ (Reuters) - A União Europeia não suspenderá as sanções à Síria antes que seus novos governantes garantam que as minorias não sejam perseguidas e que os direitos das mulheres sejam protegidos dentro de um governo unificado que rejeite o extremismo religioso, disse a principal diplomata do bloco, Kaja Kallas.

Uma reunião de ministros estrangeiros da UE em Bruxelas na segunda-feira, que tinha a Síria na agenda, não discutirá a expansão do apoio financeiro ao país para além do já fornecido pelo bloco através de agências das Nações Unidas, disse a nova chefe de política externa da União Europeia.