Trump nomeia aliado para liderar 'missões' na Venezuela e Coreia do Norte

Grenell atuou anteriormente como diretor interino de inteligência nacional durante o mandato de Trump de 2017 a 2021 e foi embaixador de Trump na Alemanha e enviado presidencial especial para as negociações de paz entre Sérvia e Kosovo.

Nunes, ex-parlamentar dos EUA que comanda a plataforma Truth Social de Trump, atuará como presidente do Conselho Consultivo de Inteligência do presidente, que oferece avaliações independentes sobre a eficácia e o planejamento das agências de inteligência.

Deputado dos EUA Devin Nunes e Donald Trump durante uma convenção republicana em Milwaukee, Wisconsin, em 17 de julho de 2024 Imagem: PATRICK T. FALLON/AFP

Defensor de Trump de longa data que liderou o Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados dos EUA durante parte do primeiro mandato de Trump na Casa Branca, Nunes continuará como presidente-executivo enquanto também atua no painel da Casa Branca, disse Trump em uma publicação separada no Truth Social, que faz parte do Trump Media & Technology Group.

Como presidente do comitê, Nunes alegou que o FBI conspirou contra Trump durante sua investigação sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, nas quais Trump derrotou a candidata democrata Hillary Clinton.

"Devin usará sua experiência como ex-presidente do Comitê de Inteligência da Câmara e seu papel fundamental na exposição da farsa Rússia, Rússia, Rússia para me fornecer avaliações independentes sobre a eficácia e propriedade das atividades da Comunidade de Inteligência dos EUA", escreveu Trump.