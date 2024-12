Desabamento deixa 11 feridos na zona norte do Rio

O desabamento de um imóvel deixou 11 feridos no bairro de Acari, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, durante as chuvas que atingiram o estado neste domingo (22). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os feridos, entre os quais seis crianças, foram encaminhados ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, seis tiveram apenas ferimentos leves e foram liberados durante a noite de domingo. Os outros cinco foram transferidos para outros hospitais da rede e têm quadros de saúde estáveis.

O Corpo de Bombeiros informou que, mesmo antes de suas equipes chegarem ao local, todos os feridos já tinham sido encaminhados ao hospital por vizinhos.