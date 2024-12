Gramado retoma programação do Natal Luz após queda de avião

Sobreviventes estão sob cuidado médico. Outras 17 pessoas ficaram feridas ao serem atingidas em solo. Duas delas estão em estado grave devido às queimaduras e recebem cuidados intensivos em hospitais de Porto Alegre, capital gaúcha.

Bombeiros avaliam risco estrutural em edificações atingidas. Uma pousada atingida pelos destroços corre risco de desabar. Há rachadura do teto ao chão e a estrutura está comprometida. Hóspedes e funcionários foram retirados do local logo após o acidente. Moradores do entorno também foram retirados do local. Mas não há risco de explosão, segundo o Corpo de Bombeiros.