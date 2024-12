Daniel Silveira é levado para cadeia pública de Benfica, no Rio

Segundo Moraes, depois de ser solto no sábado (21), o ex-deputado retornou para casa às 2h10 do domingo (22), quatro horas depois do permitido, violando os termos da liberdade condicional.

A defesa argumentou que Silveira teve uma emergência médica e precisou ficar no hospital das 22h59 do sábado (21) à 0h34 do dia seguinte (22).

Moraes não aceitou a alegação da defesa e considerou que não houve autorização judicial para o deslocamento de Silveira ao hospital. Além disso, o ministro disse que o ex-deputado levou mais de uma hora e meia para chegar em casa após o horário do atendimento médico informado pela defesa.

Em nota divulgada nesta terça-feira, os advogados de Silveira afirmaram que não houve violação dos termos da liberdade condicional, já que seu cliente teve uma crise renal e não poderia esperar a liberação do judiciário para buscar atendimento médico.