Rio convoca pensionistas para recenseamento obrigatório

O governo do estado do Rio de Janeiro está convocando mais de 23 mil pensionistas para o recenseamento obrigatório. Os que não cumprirem a determinação poderão ter o benefício suspenso.

De acordo com o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência), o período regular do recenseamento obrigatório de pensionistas ocorreu entre novembro de 2023 e outubro de 2024. Dos 79.645 beneficiários aptos ao procedimento, 23.065 pensionistas ainda não realizaram, nos meses correspondentes aos de aniversário, e podem ter o benefício suspenso já nas próximas folhas de pagamento.

Para evitar a suspensão do depósito, a autarquia informa que continuará com o procedimento, regularizando a situação dos pensionistas que deixaram de atender à convocação. O mesmo vale para aqueles que já tiveram o pagamento suspenso este ano em razão da ausência.