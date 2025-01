Chuva forte deixa mais de 1 milhão sem luz nesta tarde em São Paulo

Mais de 650 mil domicílios ficaram sem luz no começo da tarde desta terça-feira (7) na região metropolitana de São Paulo, informou a concessionária Enel. Por volta das 14h35, a concessionária informava que havia 579.706 domicílios sem atendimento na região. Às 15h30, a Enel reduziu para 150 mil o número de domicílios que continuava sem energia e relatou em sua página instabilidade.

A cidade mais atingida foi São Caetano do Sul, com 41.855 pessoas sem luz, ou 49,76% dos clientes. No pior momento, 57% dos domicílios da cidade estavam sem energia da distribuidora. São Paulo e Santo André também tiveram mais de 5% dos clientes atingidos, cerca de 500 mil e 18 mil, respectivamente. Segundo a Enel, houve uma ocorrência envolvendo linhas de transmissão da companhia. A empresa informou que, em menos de meia hora, restabeleceu-se o serviço para cerca de 500 mil unidades consumidoras e que manobras remotas continuam sendo feitas na rede para normalizar o serviço o mais rápido possível.

Notícias relacionadas:

A prefeitura de São Paulo teve alerta para alagamentos por volta das 13h, para as regiões sudeste e leste da cidade. Na Mooca, houve extravasamento do córrego da Vila Prudente, veio que já retornou às condições normais com o deslocamento do volume ao longo da Bacia do Tietê. A zona sul da cidade e a Marginal Pinheiros permanecem em estado de atenção desde as 12h27. Houve registro de granizo na zona oeste da cidade.Segundo o Corpo de Bombeiros, houve 75 chamados para quedas de árvores.