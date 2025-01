Programa Fábricas de Cultura tem vagas para mais de 800 cursos em SP

O programa Fábricas de Cultura, espaços de acesso gratuito e que promovem diversas atividades artísticas e formativas, está oferecendo vagas para 800 cursos gratuitos que irão acontecer em suas dez unidades na capital paulista.

Entre os cursos figuram o de criação de jogos e o de graffiti, realizados na unidade de Cidade Tiradentes, e de balé afro, no Itaim Paulista, na zona leste da capital. Já na Brasilândia, zona norte paulistana, há cursos de captação e edição de imagens produzidas por drone. Na zona sul, as unidades do Capão Redondo e do Jardim São Luís oferecem, por exemplo, cursos de instrumentos de sopro e modelagem de roupas.

As inscrições serão abertas nesta terça-feira (7). Serão oferecidas mais de 20 mil vagas para o primeiro semestre deste ano.