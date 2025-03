Atletas pedem que COI se preocupe com questões climáticas

Na próxima semana, um de vocês será eleito como o próximo Presidente do COI. Ao novo presidente, pedimos que nos próximos anos e durante sua gestão uma questão esteja acima de todas as outras: o cuidado com o nosso planeta.

O aumento das temperaturas e as condições climáticas extremas já estão prejudicando os cronogramas das competições, colocando em risco as arenas icônicas e afetando a saúde dos atletas e torcedores.

Os incêndios florestais devastadores deste ano em Los Angeles - cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2028 - são um lembrete claro da necessidade de ações corajosas. O calor extremo está levantando preocupações reais sobre a possibilidade da realização segura dos Jogos de Verão nos próximos anos, e os Jogos de Inverno estão se tornando mais difíceis de organizar, já que as condições confiáveis de neve e gelo diminuem a cada ano.

Essa não é mais uma ameaça distante, mas sim um perigo real e crescente para os esportes que amamos e para os países que fazem parte da nossa família olímpica.

Como novo presidente, você tem a oportunidade preciosa de desenvolver uma liderança sustentável no COI, mantendo vivo o espírito dos Jogos e garantindo que o esporte permaneça acessível e seguro para as gerações futuras. Isso inclui:

1.Reforçar os compromissos para reduzir rapidamente as emissões de carbono;

2.Defender práticas sustentáveis nas cidades-sede;

3.Estabelecer um padrão com relação a patrocínios altamente poluentes;

4.Usar a plataforma do COI para defender ações ambientais mais amplas.