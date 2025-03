Como a ditadura militar vitimizou crianças no Brasil

Especializada em direitos humanos, Nadejda Marques pesquisa e leciona na Universidade Wesleyan, nos Estados Unidos. Antes, ela publicou a autobiografia Nasci Subversiva. Com apenas 15 meses de idade, exilou-se com a mãe, Tércia Rodrigues Mendes (1951-2023). Primeiro viveu no Chile. Depois do golpe militar que instaurou a ditadura lá, em setembro de 1973, tornaram-se refugiadas políticas na Suécia. Então se mudaram para Cuba, onde passaram cinco anos.

"O exílio foi uma punição, uma violência. Contra as crianças e os pais dessas crianças, as famílias exiladas", comenta. "Minha mãe nunca me escondeu nada. Desde pequena, ela me contava como meu pai foi torturado e assassinado", recorda Marques.

Outra das autoras do livro, do qual também é organizadora, a matemática Helena Dória Lucas de Oliveira é professora na Universidade do Rio Grande do Sul. Filha do professor de história Antônio Lucas de Oliveira (1930-2016) e da enfermeira Ruth Dória Lucas, hoje com 90 anos, ela viveu uma década de sua infância e adolescência no exílio — no Chile, em Cuba e em Guiné-Bissau.

"Quando criança, eu via minha mãe e minha irmã cochichando, espiando pela persiana da janela da sala, conversas com ar de preocupação, durante o período que o pai esteve preso", recorda. "No Chile, vivemos momentos de perigo, de estarmos escondidos em uma casa que ainda estava em construção, tendo que brincar sem fazer barulho. Sair à rua, caminhando rápido, sem falar para não sermos identificados como estrangeiros…"

"Mas não compreendia como perseguição política. Pai e mãe não explicitavam o que estava acontecendo. Eu brincava, obedecia aos adultos, mas brincava, brincava em qualquer brecha de tempo que podia. Essa compreensão foi sendo construída com a idade", reflete Oliveira.

Violência, resistência e solidariedade