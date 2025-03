'Piada' de ministro do STJ prova como racismo está enraizado no Judiciário

Ao presenciar, das janelas dos seus casarões, os negros escravizados penando para subir a íngreme ladeira que ligava o porto de Salvador à cidade alta, com mercadorias no lombo, os senhores ricos (esses, sim, não afeitos ao trabalho braçal) gritavam: "Deixem de preguiça, sobem logo".

Sem escravidão, mas exploração

Não é preciso ir muito longe para ver as semelhanças do comportamento da classe elitista do período escravocrata com o de patrões que, hoje, não oferecem condições dignas de trabalho e remuneração aos trabalhadores, mas cobram produtividade em jornadas excessivas, além de se sentirem no direito de considerar seus empregados preguiçosos.

O que muitos não percebem - ou fingem não perceber - é que os baianos trabalham incansavelmente, especialmente para atender turistas de outros estados e países que buscam descanso e lazer nas terras baianas.

A Bahia é um dos destinos turísticos mais movimentados do Brasil e, para que essa indústria continue funcionando, há um exército de trabalhadores garantindo a estrutura hoteleira, eventos, festas, comércio e gastronomia.

Há uma semana, repercutíamos, inclusive, a ação do Ministério do Trabalho e Emprego que autuou a Prefeitura de Salvador e uma cervejaria pelo tratamento dado aos vendedores ambulantes do Carnaval, considerado um trabalho análogo à escravidão.