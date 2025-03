Entenda a MP que cria nova linha de crédito consignado para quem é CLT

O governo federal lançou, neste mês, uma linha de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada do setor privado, incluindo trabalhadores rurais, domésticos e microempreendedores individuais (MEIs). Anteriormente, apenas empresas e órgãos que tinham convênio com bancos podiam oferecer essa linha de crédito. Nessa modalidade, o empregado pode usar como garantia até 10% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Com a medida, que permite a contratação de empréstimo por aplicativo, o governo promete redução nas taxas de juros.

Conteúdo analisado: Postagem na qual uma internauta questiona o funcionamento do saque do FGTS e do empréstimo consignado que permite o uso do valor do fundo como garantia. Na publicação, a pessoa afirma que, na sua interpretação, o trabalhador não pode sacar o benefício, enquanto o banco pode "pegar seu FGTS como garantia de um empréstimo".

Comprova Explica: O governo federal lançou, em 12 de março, uma linha de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada do setor privado, incluindo trabalhadores rurais, domésticos e MEIs. A partir do dia 21 deste mês, o programa, criado por meio da Medida Provisória nº 1292/2025, permitirá que o empregado contrate essa modalidade de empréstimo dando como garantia até 10% do saldo do FGTS. Também poderá ser usado 100% da multa rescisória em caso de demissão.