Unica se diz preocupada com medida europeia de vigilância retroativa sobre importação de etanol

São Paulo, 27 - A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) divulgou comunicado no qual informa que recebeu com perplexidade e preocupação as novas medidas da Comissão Europeia de vigilância retroativa sobre as importações de etanol.

"Aplicada de forma unilateral, a tentativa de colocar entraves à importação do biocombustível brasileiro para o bloco europeu é uma decisão exclusivamente protecionista de mercado, que desconsidera os atributos do etanol, podendo impactar diretamente na tarifa do sistema integrado da União Europeia", disse a Unica na nota.

A S&P Global Commodity Insights, citando um documento legislativo publicado em 15 de setembro, disse que a Comissão Europeia vai analisar dados de importação de etanol combustível referentes aos últimos três anos, para proteger produtores da União Europeia.