Jorginho Mello viaja em jatinho de empresa com contrato de R$ 2,5 milhões com governo de SC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), viajou de Chapecó a Blumenau na sexta-feira, 13, no avião de um empresário que tem um contrato de R$ 2,5 milhões com a gestão catarinense. Ele estava na companhia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que atualmente não tem cargo público e foi ao Vale do Itajaí visitar áreas atingidas por fortes chuvas a convite do aliado.

Os políticos foram à região acompanhados do senador Jorge Seif e da deputada Júlia Zanatta, ambos do PL de Santa Catarina. A aeronave aterrissou com o grupo no aeroporto Quero-Quero, em Blumenau, às 10h32, segundo um portal especializado em aviação. Imagens publicadas em redes sociais mostram Mello e Bolsonaro descendo do jatinho no terminal regional.