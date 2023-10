Gilmar rebate Pacheco e diz que STF acabou com ‘criminalização’ da política e garantiu eleição

"Se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça, foi graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deve a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso", afirmou Gilmar Mendes, neste sábado, 14, após criticar a atuação do Ministério da Defesa durante as últimas eleições.

"Se a política deixou de ser judicializada e de ser crimininalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal", acrescentou, se referindo ao freio colocado pela Suprema Corte sobre a força-tarefa da Lava Jato.

Gilmar e Pacheco estiveram frente a frente na manhã deste sábado durante o Fórum Esfera Internacional, em Paris, e discutiram a reforma no Judiciário brasileiro. Cotado a ministro da Suprema Corte, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, também participou do debate, mas foi mais moderado nas palavras.