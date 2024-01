Coopavel fatura R$ 5,24 bilhões e investe R$ 264,3 milhões em 2023

São Paulo, 25 - A cooperativa Coopavel, de Cascavel (PR), obteve faturamento de R$ 5,24 bilhões em 2023, com investimentos de R$ 264,3 milhões. Os números foram divulgados na segunda-feira, 22, durante assembleia geral ordinária da entidade, que aprovou o balanço do ano passado. As sobras a serem distribuídas aos cooperados somaram R$ 66 milhões.Em relação aos grãos, a recepção de soja pela Coopavel em 2023 foi recorde, dom 498,7 mil toneladas. Igualmente, a recepção de trigo bateu recorde, com 201,4 mil toneladas. No milho foram 302,6 mil toneladas. O total de grãos recebidos superou, pela primeira vez, a casa de 1 milhão de toneladas, destacou a cooperativa, que contava, em 31 de dezembro, com 7.408 cooperados e 6.924 colaboradores.A assembleia geral aprovou também os planos de investimentos para 2024, conforme nota da Coopavel, entre eles a ampliação da armazenagem e melhorias nas filiais; a ampliação e a construção de indústrias de insumos e melhoria na estrutura organizacional. "Uma nova indústria, a Biocoop, em construção e com ênfase na produção de defensivos biológicos, deverá entrar em atividade este ano", informou, na nota.