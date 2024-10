CV tenta tomar área de milicianos, Bope interrompe e ajuda milícia

Uma descoberta do setor de inteligência e uma operação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar do Rio de Janeiro

acabaram por favorecer um grupo miliciano em uma disputa por territórios com o CV (Comando Vermelho).

O que aconteceu

Chefes do CV planejavam tomar áreas da milícia na zona oeste da capital fluminense e seguir a expandir seus domínios. Mas foram surpreendidos por uma ação do Bope e tiveram que mudar seus planos. Além disso, os líderes do CV precisaram lidar com um grupo miliciano que invadiu e recuperou uma região que havia sido perdida para a facção criminosa.

Após ocupar a favela da Muzema, na zona oeste do Rio, chefes do CV (Comando Vermelho) articularam um ataque para dominar Rio das Pedras, que fica na mesma região e é o reduto da mais antiga milícia da cidade. Mas o setor de inteligência da PM teria descoberto que os integrantes do CV e o armamento que seriam utilizados para o novo ataque estariam escondidos na favela da Tijuquinha. Essa comunidade fica na mesma região e é dominada por associados ao CV.