'Facções invadem os espaços da democracia e da religião', alerta Gilmar sobre crime organizado

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, fez um alerta nesta terça, 12, sobre os riscos do avanço e da 'sofisticação' do crime organizado no País. Ele postou em suas redes que 'um país assume a condição de 'Narcoestado' quando o poder do tráfico tem domínio de suas instituições sociais e políticas'.

Gilmar fez referência à uma entrevista que concedeu à GloboNews. "Mostrei que os sinais estão aí: facções invadindo os espaços da democracia e da religião, ambos sagrados para o Estado Democrático de Direito."

Na avaliação do ministro, 'somente políticas públicas de segurança pensadas e executadas de modo coordenado poderão fazer frente ao grau de sofisticação demonstrado pelo crime organizado'.