Colômbia reabre mercado para frango e ovos dos EUA

São Paulo, 22 - A Colômbia reabriu seu mercado para frango e ovos dos Estados Unidos, após meses de conversas entre o Departamento de Agricultura (USDA) e o Escritório do Representante de Comércio dos EUA e o Instituto Colombiano de Agricultura, informou o Serviço Agrícola Estrangeiro (FAS) dos EUA.Em agosto do ano passado, a Colômbia proibiu a importação dos produtos norte-americanos devido a preocupações relacionadas à influenza aviária altamente patogênica. Em 2022, a Colômbia foi o décimo maior mercado para o frango dos EUA, importando US$ 105 milhões.