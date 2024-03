Centro-Sul processa 2,224 milhões de t de cana na 1ª quinzena do mês, diz Unica

São Paulo, 27 - A moagem de cana-de-açúcar na primeira quinzena de março na região Centro-Sul totalizou 2,224 milhões de toneladas, volume 267,4% maior em comparação com igual período do ano passado, de 605 mil toneladas. As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), em levantamento quinzenal divulgado nesta quarta-feira, 27. Segundo a Unica, na primeira metade de março, 24 unidades deram início à safra 2024/2025, que oficialmente começa em abril. "Ao término da quinzena, estão em operação 40 unidades produtoras na região Centro-Sul, sendo 28 unidades com processamento de cana, nove empresas que fabricam etanol a partir do milho e três usinas flex", relatou. No mesmo período, na safra 2022/23, operavam 23 unidades produtoras.Segundo levantamento realizado pela Unica, espera-se que 39 unidades produtoras reiniciem as atividades durante a segunda quinzena de março. A associação pondera que o ritmo de retorno das usinas pode sofrer alterações a depender das condições climáticas de cada região canavieira.A produção de açúcar na primeira metade de março foi de 64,3 mil toneladas, alta de 313,21% ante igual período da safra anterior. Na primeira quinzena de março, 366,62 milhões de litros (+38,57%) de etanol foram fabricados pelas unidades do Centro-Sul. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou 336,08 milhões de litros (+104%), enquanto a produção de etanol anidro totalizou 30,55 milhões de litros (-69,39%). Da produção de etanol registrada na primeira metade de março, 71% foram provenientes do milho, cuja produção atingiu 259,04 milhões de litros, contra 238,59 milhões de litros no igual período do ciclo 2022/23 - aumento de 8,57%.