Motorista é roubado por 4 homens em SP; câmera dentro do carro filma ação

Um motorista de aplicativo foi abordado por quatro suspeitos e teve o seu carro roubado na zona sul de São Paulo, na quinta-feira (25). Toda a ação foi filmada por câmera instalada dentro do veículo.

O que aconteceu

Homens surgem à frente do carro e apontam arma para o condutor. As imagens da câmera mostram dois suspeitos aparecendo na frente do veículo e mirando a arma para o motorista de 45 anos. Outros dois participam da ação, mas não aparecem no vídeo.