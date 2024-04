Cinco de dez mortos de pensão em Porto Alegre são identificados

Dentre os feridos, dos 15, seis continuam no hospital, sendo um em estado grave.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada. De acordo com o delegado Cleber Santos Lima, que trabalha no caso, há suspeitas de que tenha sido um incêndio culposo, ou seja, sem a intenção de matar.

Pensão funcionava sem alvará

Pensão não tinha alvará do Corpo de Bombeiros. Segundo o tenente-coronel Lúcio Junes da Silva, o espaço não tinha Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios.

Prefeito informou que documentos do convênio serão analisados. Na cena do incêndio, Sebastião Melo conversou com jornalistas e confirmou que uma licitação formalizou o convênio do estabelecimento com a prefeitura. "A prefeitura vai aportar todos os documentos que tem na Fasc [órgão responsável pelos contratos]", disse. Segundo o prefeito, a relação da prefeitura com a empresa ocorre desde 2017.

Fundação da prefeitura tem contrato em vigor com pousada no valor de R$ 2,7 milhões. Documento foi assinado com empresa matriz. A unidade que pegou fogo é uma das três filiais da Pousada Garoa em Porto Alegre.