MP-MA inicia operação 'Ganância Maldita' e mira pastor Cavalcante por rachadinha

As investigações também indicam que vários assessores do gabinete do ex-deputado 'sacavam os valores de suas remunerações em espécie em caixas eletrônicos ou na própria agência bancária de forma sistemática, durante o período dos seus vínculos com a Assembleia'.

Além dos imóveis do ex-parlamentar, foram alvo da operação a casa do filho do pastor, Jefte Cavalcante, assim como do tesoureiro das igrejas vinculadas ao líder religioso, José Félix Costa Júnior.

Operação Damnare Avaritia

Damnare Avaritia vem do latim e significa Ganância Maldita, assinalou o Ministério Público em nota sobre a investigação que mira Pastor. "O contexto do maldito vem do versículo de Jeremias 48:10 - maldito aquele que fizer a obra do senhor fraudulosamente, referindo-se à prática do suspeito sobre seus atos usando imagem da igreja", diz a Promotoria.

COM A PALAVRA, PASTOR CAVALCANTE

Até a publicação deste texto, a reportagem do Estadão buscou contato com o Pastor Cavalcante e os outros citados na investigação, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestação.