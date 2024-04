Sócios de empresas de ônibus ligadas ao PCC doaram para PT e o antigo DEM de SP

Até mesmo o ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), que venceu a disputa pela prefeitura com Ricardo Nunes (MDB) de vice, teve o caixa reforçado por R$ 64 mil do DEM municipal em 2020. A origem do recurso foi declarada como sendo o fundo partidário, que tem uma conta bancária à parte. De fato, há uma transferência ao caixa de Covas no extrato bancário dessa conta destinada ao fundo partidário, o que reforça o relato.

Entenda o caso

O Ministério Público de São Paulo denunciou 29 pessoas, incluindo sócios das empresas de ônibus Transwolff e UPBus, por suspeita de envolvimento com o PCC. Eles são acusados de organização criminosa e lavagem de dinheiro. As denúncias são desdobramento da Operação Fim da Linha, deflagrada nesta terça-feira, 9, para desbaratar o esquema.

As empresas mantinham contratos de transporte com a Prefeitura de São Paulo e com municípios do Vale do Ribeira desde 2015. Não há agentes públicos entre os denunciados. Cabe agora à Justiça de São Paulo decidir se aceita ou não as denúncias. Se as acusações forem recebidas, as ações penais serão abertas.

Os promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) afirmam que o PCC se "infiltrou" no setor de transportes. Segundo as denúncias, membros da facção criminosa controlam as empresas por meio de uma rede de laranjas e empresas fantasma.

As duas empresas juntas transportam, em média, mais de 16 milhões de passageiros por mês em São Paulo. No ano passado, a Prefeitura repassou R$ 748 milhões em recursos do sistema de transporte para a Transwolff, que tem 1.111 ônibus na zona sul, e R$ 81,8 milhões para a UPBus, com seus 138 ônibus na zona leste.