Aurora vai inaugurar planta de R$ 587 milhões em Chapecó

São Paulo, 15 - A cooperativa Aurora Coop, considerada terceiro maior grupo agroindustrial brasileiro da proteína animal, anunciou que vai inaugurar na terça-feira, 16, uma nova planta em Chapecó (SC). Segundo comunicado enviado à imprensa, o empreendimento, que poderá ser considerado uma das maiores e mais avançadas indústrias de processamento de carnes do Brasil, é fruto de um investimento de R$ 587 milhões, dos quais R$ 245 milhões em máquinas e equipamentos industriais. O montante é originário de recursos próprios e de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).A capacidade instalada para produção diária é de 176 toneladas de empanados, 88 toneladas de cozidos e 14,3 toneladas de desfiados, totalizando um volume de 278,3 toneladas/dia com operação em três turnos (22 horas trabalhadas). Com uma média de 25 dias trabalhados, a produção mensal atingirá 4.400 toneladas de empanados, 2.200 toneladas de cozidos e 357,5 toneladas de desfiados, totalizando 6.957,5 toneladas/mês. A nova indústria atingirá plena capacidade de produção em até sete anos.Os produtos serão destinados aos mercados interno e externo, com previsão de exportação para o Reino Unido, Emirados Árabes Unidos (EAU) e União Europeia (UE). O faturamento da nova indústria está projetado em R$ 86,2 milhões/mês, o que incrementará a receita operacional bruta da Aurora Coop para 2024 em 4,2%.O presidente da cooperativa, Neivor Canton, destacou que a diversificação do portfólio busca fortalecer a posição da Aurora Coop no mercado brasileiro e, também, como player global. "É fundamental investir na produção e lançar linhas de produtos inovadores, gerando valor para os nossos produtores rurais cooperados, colaboradores, clientes e consumidores, sem esquecer da gestão sustentável da cadeia produtiva", assinalou na nota.Quatro linhas de produção já estão ativas: frango desfiado, peito de frango cozido (íntegro, cubos e tiras), empanados grandes formados e empanados pequenos formados e cortes íntegros. A fábrica foi projetada prevendo a futura instalação de uma quinta linha, que poderá ser complementar às linhas existentes ou possibilitar a industrialização de novos produtos do mix da empresa.O novo complexo industrial tem uma área territorial de aproximadamente 15 hectares inseridos dentro de uma gleba com 241 hectares, no bairro Efapi. O conjunto é formado por 37 edificações (industriais, administração, suporte e tratamento de efluentes), totalizando área construída de 31.402 metros quadrados. A Aurora Coop investiu R$ 2,7 bilhões no último triênio para a modernização e ampliação das unidades fabris e a aquisição de novas plantas industriais para manter a posição de terceiro maior grupo do setor. O plano de investimentos da Aurora Coop permitiu inversões de R$ 1,021 bilhão em 2021, R$ 793,6 milhões em 2022 e de R$ 939,1 milhões em 2023, com previsão de mais R$ 783,4 milhões em 2024. Nesse período foram criados 5.000 novos postos de trabalho.