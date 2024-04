Nunes: Empresa acusada de ligação com PCC não administrará ônibus aquático de SP

O prefeito também defendeu o papel da administração na assinatura e manutenção dos contratos com as empresas investigadas. Ele disse que a Transwolff e a UPBus entraram no sistema por meio de contratos emergenciais em 2015 e depois venceram a licitação feita em 2019, antes de sua gestão. "Todos o itens apresentados (exigidos na licitação) foram atendidos pelas empresas, inclusive as certidão da Receita Federal, que participou da Operação (Fim da Linha)."

Nunes lembrou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que liberou o transporte na represa. "Tivemos uma decisão importante do Tribunal de Justiça no domingo (14), suspendendo a decisão que impedia o serviço." para ele, prevaleceu o bom senso. No dia 14, o TJ-SP liberou a inauguração do novo modal, o Aquático SP - primeiro transporte hidroviário de São Paulo, que vai operar na represa Billings.

Em março, a Justiça havia barrado o início das viagens diante de possíveis riscos ambientais, a pedido do Ministério Público do Estado (MPE). A liberação do início do serviço havia sido solicitada pela SPTrans. De acordo com a Prefeitura, estudos comprovariam a segurança do ônibus aquático para a represa. Havia ainda parecer técnico favorável da Companhia Ambiental do Estado (Cetesb).

A linha de ônibus aquático ligará a região de Mar Paulista, em Pedreira, ao Cantinho do Céu, no Grajaú, com a promessa de agilizar o transporte para cerca de 385 mil moradores. O modal deve facilitar o acesso ao Terminal Santo Amaro, um dos gargalos do trânsito. O veículo aquático vinha sendo testado pela gestão Nunes e tinha inauguração planejada para o fim de março, após sucessivos adiamentos, desde 2023.

A direção da Transwolff é suspeita de envolvimento com o PCC. Segundo a denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a empresa dirigida por Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o "Pandora", lavou R$ 54 milhões vindos das atividades criminosas da facção. Desde então, a empresa tem informado que não se manifesta, uma vez que a empresa está sob intervenção da administração municipal.

Já a defesa de Pacheco afirmou que o valor injetado na empresa "jamais foi oriundo de organização criminosa". É o que disse o advogado Roberto Vasco Teixeira Leite, que o defende. Segundo ele, os recursos são "oriundos de capital próprio" e de empréstimos feitos por pessoas jurídicas de uma holding. "Referidos recursos foram utilizados para aquisição dos ativos necessários para a operação", afirmou. "Pacheco nunca foi membro de organização criminosa." Pandora está preso e responde a processo com outros nove réus sob as acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e extorsão.