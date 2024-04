Estação de Metrô de SP pode ganhar nome da Coreia do Sul; entenda projeto

Está em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) um projeto de lei que pretende alterar o nome da Estação Tiradentes da Linha 1-Azul do Metrô. Com a possível mudança, o nome passaria a ser Tiradentes - Coreia do Sul, uma homenagem à contribuição coreana para o desenvolvimento econômico, cultural e social do estado, de acordo com o deputado Gil Diniz (PL), autor da proposta.

O projeto 988/2023 será avaliado pela Comissão de Transportes da Alesp na próxima quarta-feira, 24, podendo chegar, nas próximas etapas da tramitação, à votação no plenário.

Justificando a necessidade de aprovação, o deputado destaca a presença dos imigrantes coreanos na cidade de São Paulo, e na região do ABCD. Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, somente na capital paulista, são cerca de 50 mil coreanos estabelecidos.