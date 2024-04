Sobe para 10 o número de mortos após incêndio em pousada em Porto Alegre

Subiu para dez o número de mortos após um incêndio na madrugada desta sexta-feira, 26, que atingiu uma pousada no centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O estabelecimento fica localizado na Avenida Farrapos, entre as ruas Garibaldi e Doutor Barros Cassal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi combatido e está em fase de rescaldo.

Ainda conforme o comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Lúcio Junes da Silva, o local funcionava de forma irregular.

A perícia criminal está no local para identificar as vítimas e investigar as causas do incêndio.

Ainda de acordo com a corporação, outras sete pessoas foram resgatadas com vida, sendo que seis foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

Não há informações sobre o estado de saúde delas.