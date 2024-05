Ele foi raptado quando bebê, viveu em Israel e achou sua família no Brasil

Or Hillel, de 38 anos, teve só recentemente acesso a uma parte da sua história que ficou oculta por muitos anos. O barbeiro, que cresceu em Israel, descobriu que, na verdade, era brasileiro —e encontrou sua família biológica no Paraná.

Ele foi sequestrado e levado a Israel quando ainda era um bebê. Em fevereiro deste ano, abraçou pela primeira vez um parente "de sangue". O vídeo do encontro de Or com a tia, Márcia Regina Radaskiewicz de Lima, 54, no Aeroporto Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, viralizou no TikTok.

Venda por 10 mil shekels israelenses

O rapaz acredita ter sido vítima da quadrilha de Arlete Hilú, líder de um esquema de tráfico de bebês no Brasil. Nos anos 1980, com a conivência do poder público, ela vendeu milhares de crianças brasileiras para famílias israelenses que não conseguiam ter filhos.