Be8 assina contrato com empresa indiana para construção de planta em Passo Fundo

São Paulo, 30 - A Be8, empresa de energias renováveis, anunciou a assinatura de um contrato de licença de processo, projeto e engenharia com a indiana Praj para a construção de uma planta de etanol à base de trigo em Passo Fundo (RS). Segundo a nota, será a primeira planta de etanol de grande porte do Rio Grande do Sul. O investimento é de R$ 1 bilhão, com previsão de operação em 2026.A escolha da Praj foi justificada pela Be8 por sua excelência em tecnologias de base biológica, engenharia e soluções modularizadas, além da experiência global. "Este é mais um passo, muito consistente, para garantir ao Brasil um investimento inovador com o melhor know-how internacional para produção de etanol à base de cereais", afirmou, na nota, o presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella.