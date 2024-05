Prédio evacuado em Praia Grande segue interditado: 'Medo de voltar'

Obras iniciadas

As obras de recuperação do edifício foram iniciadas. O engenheiro de estruturas e professor da Unisanta, Hildebrando Pereira dos Santos Junior, é o responsável pelas obras de reparos no edifício. Ele disse ao UOL que o reforço emergencial das pilastras já foi executado, mas encontrou outros pontos que requerem reforço estrutural.

Esses pontos estão sendo liberados aos poucos, após análise minuciosa. No momento, está sendo realizada uma avaliação técnica necessária após a ocorrência de manifestações patológicas, ou seja, o incidente em si (ruptura do pilar). O reforço emergencial foi executado para controlar o dano no restante da estrutura. Hildebrando Santos Junior

Por essa razão, explica o engenheiro, ainda não há um prazo para o término da intervenção e, consequentemente, para o retorno dos moradores ao edifício.

A Secretaria de Urbanismo (Seurb) e a Defesa Civil da Prefeitura de Praia Grande seguem monitorando o edifício e todas as etapas dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos no local. Recentemente, moradores puderam retornar aos apartamentos, de forma monitorada, para retirar pertences pessoais.



Segundo a prefeitura da cidade, a maioria das famílias residentes no edifício está hospedada em casas de parentes. Cada família decidiu organizar sua própria logística para lidar com o período de interdição total do edifício. "A construtora está prestando apoio aos moradores disponibilizando acomodações em um hotel para quem necessita de abrigo", afirma o executivo municipal, em nota.



O edifício conta com 23 pavimentos, além do subsolo. São 133 apartamentos distribuídos em 19 andares de moradias. Deste total, 80 são moradias fixas; os demais são imóveis de veraneio.