Café: Cooxupé abre empresa para atuar no mercado de seguros

São Paulo, 30 - A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), no sul de Minas Gerais, informou ter iniciado as operações de sua corretora de seguros. "Com a abertura da Cooxupé Corretora de Seguros Ltda, as famílias produtoras e de colaboradores poderão efetivar a contratação de seguros diretamente com a nova empresa chancelada pela cooperativa", disse em nota a Cooxupé, que tem cerca de 19 mil cooperados. Os produtores encontram linhas focadas no agronegócio como o seguro cafezal, seguro máquinas e equipamentos e seguro propriedade, entre outros.O presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, disse que o novo negócio está diretamente alinhado ao planejamento estratégico da cooperativa, que inclui a expansão do portfólio de serviços.