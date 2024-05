Chuvas no RS: Leite pede apoio aéreo urgente; Lula diz ter colocado governo à disposição

O governador do Rio Grande do Sul (RS), Eduardo Leite (PSDB), pediu, nesta terça-feira, 30, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envie, imediatamente, todo apoio aéreo possível para o Estado, que enfrenta fortes temporais desde segunda-feira, 29. O governador informou que população de diferentes municípios está em situação de emergência pelas chuvas intensas, que devem permanecer pelo menos até início da noite de quinta-feira, 2.

Segundo Leite, apoio já foi tratado e encaminhado com os ministérios da Defesa, do Desenvolvimento Regional e da Secretaria de Comunicação Social, além de ter sido conversado também com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). Porém, de acordo com o governador, Estado segue precisando de mais ajuda.

Cerca de 30 minutos depois, o presidente afirmou já ter conversado, por telefone, com Leite e que colocou o governo federal à disposição do Estado. "Falei com os ministérios da Integração, da Defesa e com o ministro Paulo Pimenta e, no que for necessário, governo federal irá se somar aos esforços do governo estadual e prefeituras para atravessarmos e superarmos mais esse momento difícil, reflexos das mudanças climáticas que afetam o planeta", disse Lula.

Também nas redes sociais, o ministro da Secom, Paulo Pimenta, confirmou a posição do governo federal diante a situação do Estado e disse que Lula teria orientado a intensificar o trabalho que "já vem sendo feito desde o início do dia de mobilização para resgate das famílias atingidas e garantir ajuda humanitária para quem necessitar".

Cinco pessoas morreram devido aos fortes temporais no Rio Grande do Sul. Dois óbitos foram registrados no município de Paverama, em que uma das vítimas era um homem de 69 anos que tentava atravessar, de carro, uma área alagada e o veículo teria sido arrastado pela força da correnteza. Outras morte foram registradas em Pântano Grande, Santa Maria e Encantado.

Nesta terça, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo para o RS e litoral sul de Santa Catarina. O comunicado indica a ocorrência de acumulados de chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Além disso, há também grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades com essas áreas de risco.