Feicorte voltará a ser realizada em novembro e será em Presidente Prudente

São Paulo, 30 - A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do governo do Estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira na Agrishow o retorno da Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte), que não era realizada há mais de dez anos. O evento será realizado de 19 a 24 de novembro no Parque de Exposições de Presidente Prudente (SP). "Estamos muito felizes nessa retomada que impulsiona e promove cada vez mais a pecuária no Estado e contribui para que o Brasil seja o maior produtor e exportador de proteína animal no mundo", disse, em nota, o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai.Quando realizada pela última vez, a Feicorte contou com 3 mil animais nos pavilhões, cem empresas expositoras e a presença das associações de raças de gado zebuínas e europeias. Em 2024, a feira terá atrações como alameda das raças, amostra de animais das centrais de inseminação, leilões, workshops, exposição de empresas do setor, festival gastronômico e alameda dos desejos, segundo nota.