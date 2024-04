Funcionário morre após explosão de cilindro na zona sul de SP

Um homem de 47 anos morreu após ser atingido pela explosão de um cilindro na Avenida Roque Petroni Júnior, na região do Brooklin, zona sul de São Paulo, durante a madrugada de terça-feira, 30. Outros dois homens estavam no local quando o acidente aconteceu, mas apenas um deles, de 37 anos, ficou ferido.

A vítima trabalhava na descarga dos cilindros quando foram atingidos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a explosão aconteceu a partir da válvula de abertura do objeto. O cilindro, de cerca de 2.200 quilos, estava dentro de um caminhão baú e com o impacto, foi arremessado para a rua onde o veículo estava estacionado.

O caso foi registrado como morte suspeita/acidental no 27° DP (Campo Belo), que solicitou perícia e exames ao Instituto Médico Legal (IML).