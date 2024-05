Devido às chuvas, Porto Alegre suspende limpeza em volta do Mercado Público

A força-tarefa de limpeza marcada para hoje (25) no entorno do Mercado Público de Porto Alegre foi suspensa por causa das novas chuvas.

O que aconteceu

As chuvas que atingiram a capital gaúcha e os novos alagamentos nesta sexta (24) provocaram a suspensão da atividade. O serviço, porém, está previsto para acontecer em outras localidades (veja a lista abaixo).

"A força-tarefa para a limpeza do entorno do Mercado Público, que estava prevista para hoje, está suspensa devido aos alagamentos causados pelas chuvas de ontem", informou a Prefeitura em publicação no seu perfil do X (antigo Twitter).