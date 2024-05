Austrália confirma surto de gripe aviária em granja de ovos e infecção humana

São Paulo, 22 - O governo da Austrália confirmou nesta quarta-feira, 22, a constatação de um caso de influenza aviária de alta patogenicidade (HPAI) em uma granja de ovos perto da cidade de Meredith, em Vitória. Por nota, o ministério da Agricultura destacou que os testes apontaram que o surto é de uma cepa H7, descartando a cepa de influenza aviária (H5) que tem causado preocupação global, com a confirmação de casos nos Estados Unidos e na Antártica. A granja afetada foi colocada em quarentena e o governo afirmou que o risco para a saúde humana permanece baixo e os produtos de aves continuam seguros para consumo.Infecção humanaAlém disso, em comunicado separado, o Departamento de Saúde de Vitória informou que foi relatado um caso de gripe aviária em humanos no Estado, sendo a primeira infecção humana por H5N1 registrada na Austrália. Segundo a nota, o caso foi confirmado em uma criança que teria sido infectada em uma viagem à Índia e estava doente em março de 2024. O vírus foi detectado por meio de testes adicionais de amostras positivas de influenza, realizados para detectar novas cepas. O rastreamento de contatos não identificou nenhum outro caso de gripe aviária relacionado a este. O Departamento reforçou que os testes indicaram que o surto da doença na granja de ovos não tem relação com o caso humano.