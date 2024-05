EUA/Farm Bill: Comissão de Agricultura da Câmara aprova versão do projeto de lei

Nova York, 27 - A Comissão de Agricultura da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na quinta-feira (23) à noite sua versão da lei agrícola norte-americana, conhecida como Farm Bill. A legislação, no entanto, ainda tem um longo caminho a percorrer antes de ser sancionada. "Aplaudimos a aprovação bipartidária após 13 horas de debate acirrado, mas sabemos que margens estreitas em ambas as Casas e um calendário lotado no Congresso apresentarão desafios nas próximas etapas legislativas", disse em comunicado o presidente da Federação Agrícola Americana, Zippy Duvall. O projeto de lei deve ir a plenário na Câmara somente em setembro.A Farm Bill é a principal legislação do país para políticas agrícolas e de nutrição e fica em vigor por cinco anos. A lei aprovada pelo Congresso em 2018 expirou em 30 de setembro de 2023, mas uma prorrogação foi concedida até 30 de setembro deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.