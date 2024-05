Morre o deputado estadual do Rio Otoni de Paula Pai, aos 71 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 27, o deputado estadual do Rio de Janeiro Otoni Moura de Paulo (MDB). Ele é pai do deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ). Aos 71 anos, Otoni Pai faleceu por complicações de um câncer no fígado.

Ele estava entubado em uma unidade de terapia intensiva desde a manhã do domingo, 26. A notícia do falecimento foi divulgada por meio das redes sociais do filho e confirmada nos perfis oficiais do ex-parlamentar.

Natural de Magé (RJ), Otoni de Paula Pai era pastor evangélico e ingressou na carreira política em 1988, ao se eleger vereador de Nova Iguaçu (RJ). O parlamentar estava em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), cargo ao qual foi eleito com 41.932 votos nas eleições de 2022.

Na Alerj, Otoni Pai presidia a Comissão de Defesa Civil. Além disso, é o autor da lei que declara a corrida de rua como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro e coautor de outras 19 propostas transformadas em norma jurídica.

O velório do parlamentar ocorre a partir das 10h no Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. O sepultamento está marcado para às 15h no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita (RJ).

Políticos lamentam morte

O governador Cláudio Castro (PL), em comunicado divulgado nas redes sociais, afirmou receber a notícia com "grande tristeza". "A política fluminense perdeu hoje um político atuante e um homem de Deus", escreveu Castro em publicação no X (antigo Twitter). O governo do Rio decretou um luto oficial de três dias pelo falecimento do parlamentar.

"Deputado atuante, que conquistava todos ao seu redor", disse Rodrigo Bacellar (União Brasil-RJ), presidente da Alerj, em publicação no Instagram.