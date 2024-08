Como pedido de impeachment de Moraes foi parar no debate entre candidatos à Prefeitura de SP?

A possibilidade de apresentação de um novo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi tema do debate eleitoral entre candidatos à Prefeitura de São Paulo promovido pela revista Veja nesta segunda-feira, 19. A candidata do Partido Novo, Marina Helena, afirmou que é a favor de um processo contra Moraes durante um embate com Tabata Amaral (PSB).

Depois da revelação feita pelo jornal Folha de S. Paulo de que o gabinete do STF deu ordens de forma não oficial para a produção de relatórios por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), usados no inquérito das fake news e das milícias digitais, a oposição no Congresso se articulou para pedir o impeachment do magistrado.

Após afirmar que Tabata é a favor do que chamou de "PL da Censura", Marina disse: "O que a gente está vendo hoje no Brasil é um Judiciário que está passando por cima do Congresso para prender e expulsar do País aqueles que têm opiniões divergentes das suas e fazendo perseguição política. Por isso, eu defendo a democracia, sou contra a censura e defendo o impeachment de Alexandre de Moraes".