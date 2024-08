Nunes e Boulos tentam conter 'lacração' de Marçal, que é alvo de processo do MP

Bolsonaro e Marçal

Bolsonaro chegou a elogiar Marçal na quinta-feira passada, contudo mudou de postura no sábado, após assistir a um vídeo em que o influenciador afirma que não procurou seu apoio. De acordo com a CNN Brasil, o ex-presidente chamou o candidato do PRTB de "mentiroso" e afirmou que Marçal conversou com ele por uma hora. O ex-presidente e seu partido, o PL, apoiam formalmente Nunes.

A campanha do prefeito discute como lidar com o candidato do PRTB. "Estamos bastante preocupados. Sempre tem alguma situação nas campanhas de fake news, mas, nessa, está muito fora do razoável. Está extrapolando demais", disse Nunes no sábado.

A ausência no debate de ontem foi uma decisão na qual prevaleceu a opinião da ala do marqueteiro Duda Lima em detrimento das recomendações de Bolsonaro. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) apoiou a decisão do prefeito. O ex-presidente, porém, segundo um aliado, argumentava que seria melhor correr o risco de ouvir mais ataques de Marçal do que deixar o púlpito vazio, como aconteceu. À reportagem, Nunes disse que foi convencido pela coordenação de sua campanha a não comparecer.

Púlpito vazio

A Veja informou que, como todos os candidatos convidados haviam oficializado a presença no evento, a decisão foi manter no cenário os púlpitos destinados a cada um dos postulantes.