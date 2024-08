Safra de grãos 2024/25 do Estado de São Paulo deve ser 22% menor, estima Faesp

São Paulo, 29 - A Federação de Agricultura e Pecuária de São Paulo (Faesp) diz que estimativas para a produção paulista de grãos na safra 2023/24 mostram novo recuo nas projeções. "A produção anteriormente estimada em 8,99 milhões de toneladas agora é avaliada em 8,92 milhões de toneladas, 22,2%, ou 2,54 milhões de toneladas, menor que a anterior", disse em nota."De modo geral, todas as lavouras de grãos no Estado sofreram quebra de produção nesta safra, exceto arroz, feijão 1ª safra, sorgo e triticale. Destaque para a soja, que teve queda expressiva na produção", afirmou. A previsão é de que sejam colhidas 3,65 milhões de toneladas da oleaginosa, quebra de 25,6% em comparação com a safra anterior.