Um dia após clã Bolsonaro sinalizar trégua com Marçal, ex-presidente faz videochamada com Nunes

"Falamos sobre o 7 de setembro, censura e tudo que o país vem atravessando já há muito tempo. Outro ponto focal em que fiz questão de frisar é que não existe a formação de um gabinete direcionado para nenhum tipo de ação e que ambos sofremos cobranças naturais no processo em que estamos dispostos a atravessar e o sentimento que as pessoas têm quando esse assunto é abordado", publicou Carlos.

Em entrevista ao Flow Podcast no mesmo dia, Marçal confirmou a conversa e disse que ela foi intermediada pelo deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL). "Hoje foi a primeira vez que falei com ele (Carlos Bolsonaro) por telefone. Eu liguei para ele. Na verdade, um amigo nosso, o Nikolas, me ligou e perguntou: 'Você topa falar com ele?'. Colocou na videochamada e resolvemos nosso problema. Está resolvido", relatou o ex-coach.

Na quarta, em mais um gesto de aproximação com Marçal, Bolsonaro gravou um vídeo autorizando outros candidatos à Prefeitura da capital a participarem das manifestações de 7 de setembro e a subirem no carro de som. No vídeo, Bolsonaro não cita o nome de nenhum candidato e reforça que não será um ato político, mas sim "patriótico".