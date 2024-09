'Não diria que a gente está em lua de mel', diz Lula, sobre relação com o agro

Brasília, 6 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, evitou dizer que está "em lua de mel" com o agronegócio, durante entrevista à rádio Difusora Goiânia, nesta sexta-feira, 6. Na ocasião, ele havia sido questionado sobre a sua relação com o setor. Em resposta, Lula disse que não há problema de "falta de dinheiro" em seu governo para o agronegócio."Eu não diria que a gente está em lua de mel, porque a razão pela qual uma parte do agronegócio rejeita o PT não é por uma questão de dinheiro ou financeira, é por uma questão ideológica", declarou o presidente.Na sequência, Lula sugeriu que não houve invasões de "sem-terra" a terras produtivas no País nas últimas décadas."Há quantas décadas os sem-terra não invadem uma terra produtiva neste País? Entretanto, o agronegócio tem ódio dos sem-terra, que são tão úteis ao Brasil quanto o agronegócio", afirmou o presidente.No período denominado "Abril Vermelho" pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), neste ano, houve invasões de pelo menos 60 propriedades, em 18 Estados diferentes. A organização reivindicou assentamentos e reforma agrária nas áreas que considerou improdutivas.